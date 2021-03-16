Об особенностях наследия Имама Бухари и ее воспитательном значении на сегодняшний день

Узбекистан – страна с богатой историей и огромным историческим наследием. Выдающиеся мыслители, которых взрастила эта священная земля, своими уникальными научными, духовными и культурными достижениями внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации и ислама.





В последние годы по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева глубокое изучение наследия наших предков на научной основе, сохранение наших национальных ценностей, их дальнейшее развитие сыграли важную роль в повышение престижа Узбекистана в мировом сообществе.

В качестве логического продолжения этих благородных инициатив 15 марта 2021 года в Самарканде в сотрудничестве с Комитетом по делам религий, Управлением мусульман Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана, Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и другими профильными министерствами и ведомствами была организована международная конференция на тему: «Особенности наследия Имама Бухари и его воспитательное значение на сегодняшний день».

В конференции приняли участие делегация во главе с министром по делам хаджа и вакуфов Исламской Республики Афганистан, председателем Исламского центра Таджикистана, а также около 50 видных улемов, авторитетных ученых, представителей ведущих университетов и исследовательских центров Узбекистана.

Цель конференции - подробно объяснить суть научного наследия Имама Бухари, которое уже давно изучается в Узбекистане, Таджикистане и Афганистане, объяснить особенности этого наследия, ее преимущества и воспитательное значение, уберечь молодежь от пагубного влияния деструктивных религиозных течений, прививать им истинные духовные знания, а также продемонстрировать те позитивные нововведения и изменения, которые произошли в Узбекистане за последние годы в религиозно-просветительской сфере.

В ходе конференции были обсуждены специфика, преимущества и умеренность наследия Имама Бухари, роль этого наследия в обеспечении межнационального согласия и толерантности, а также ее роль в борьбе с безмазхабством и категорией людей, впавших в заблуждение. Говорилось о том, что почти все народы Центральной Азии на протяжении многих лет руководствуются этими хадисами, которые считаются вторыми после Корана источниками права, на них основана Сунна, они содержат значительную часть принципов идей Ислама.

Также в центре внимания участников конференции были вопросы свободы религии и убеждений, межнационального согласия и религиозной терпимости, добрососедства и солидарности, сохранения религиозных и национальных ценностей, негативные последствия экстремизма и терроризма, их угроза миру и стабильности и основы для борьбы с ними.

В конце мероприятия участники обсудили и приняли итоговое заявление международной конференции.

В рамках конференции были организованы посещения мавзолея И.Каримова, площади Регистан, мавзолея Гури Эмир, комплекса Шахи Зинда, обсерватории Улугбека в Самарканде и комплекса Бахауддина Накшбанда, мавзолея Сайида Амира Кулола, медресе Мир Араб, мечети Калон, мавзолея Чашма Айюб, крепости Арк, некрополя Чор Бакр, медресе Абдулла-хана и Абдулазиз-хана в Бухарской области.

У иностранных гостей и местных участников остались приятные впечатления от организации международной конференции, посвященной особенностям наследия Имама Бухари и ее воспитательном значении на сегодняшний день.

Подготовила

Зарина Хакбердиева