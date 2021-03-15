» » » В Самарканде часть пассажиров не пустили на самолет в Москву
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  • 15 март 2021 22:29
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В Самарканде часть пассажиров не пустили на самолет в Москву

В Самарканде часть пассажиров не пустили на самолет в МосквуВ Самарканде часть пассажиров не пустили на самолет в Москву. В Uzbekistan Airports прокомментировали ситуацию, сообщает Podrobno.uz.

 

Напомним, 12 марта в социальных сетях распространилось видео с названием "Купив билет в Самарканде за $1200, мы так и не смогли вылететь". В нем говорилось, что в аэропорту Самарканда нескольких пассажиров не пустили на рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", вылетающий в Шереметьево.

 

Вот как этот инцидент прокомментировали в Uzbekistan Airports.

 

"Ни один аэропорт из 11, входящих в состав Uzbekistan Airports не уполномочен продавать авиабилеты. Билеты на чартерные рейсы, организованные в условиях пандемии, продаются через представительства авиакомпаний зарубежных стран. К тому же представители авиакомпаний допускают к полету только пассажиров, внесенных в список, а также тех, чьи документы предоставлены на должном уровне. Сотрудники аэропорта не причастны к этим процессам", – сообщили в компании.

 

Там также подчеркнули, что сотрудники аэропортов не имеют отношения ни к продаже авиабилетов, ни к организации чартерных рейсов.

 

"Основной причиной отказа российской авиакомпанией в вылете 29 пассажиров из 131, было предоставление не полного перечня запрашиваемых документов и их фальсификация. Все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в Российскую Федерацию, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями авиакомпании "Аэрофлот". Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров", – заключили в Uzbekistan Airports.


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