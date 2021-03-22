В Самарканде женщина упала в яму: спасательная операция прошла успешно

Инцидент произошёл накануне, в одном из домохозяйств по улице Гуругли в городе Самарканд. За день до этого события хозяин дома вырыл 4-х метровую яму, но не позаботился о том, чтобы обезопасить этот участок.

Между тем, 52-летняя хозяйка дома Н. Т. направлявшаяся в сторону огорода, не разглядев яму, упала в неё. Очевидцы мгновенно вызвали спасательный отряд регионального Управления МЧС.

Спасательная операция длилась в течение нескольких минут, в результате которой Н. Т. благополучно была поднята на поверхность. Госпитализация хозяйке дома не потребовалась. Она отделалась лёгким испугом.