» » » В Самарканде женщина упала в яму: спасательная операция прошла успешно
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  • 15 март 2021 17:54
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В Самарканде женщина упала в яму: спасательная операция прошла успешно

Инцидент произошёл накануне,  в одном из домохозяйств по улице Гуругли в городе Самарканд.  За день до этого события хозяин дома вырыл 4-х метровую яму, но не позаботился о том, чтобы обезопасить этот участок.

 

В Самарканде женщина упала в яму: спасательная операция прошла успешно

 

Между тем,  52-летняя   хозяйка дома Н. Т. направлявшаяся в сторону  огорода,  не разглядев  яму, упала в неё.   Очевидцы мгновенно вызвали спасательный отряд регионального Управления МЧС. 

 

Спасательная операция длилась в течение нескольких минут, в результате которой Н. Т. благополучно была поднята на поверхность.   Госпитализация хозяйке дома не потребовалась. Она отделалась лёгким испугом.


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