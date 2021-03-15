» » » Как в этом году в Самарканде отметят Навруз?
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  • 15 март 2021 11:36
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Как в этом году в Самарканде отметят Навруз?

Согласно плану мероприятий областной администрации по подготовке и проведению национального праздника Навруз в Самарканде, основные торжества пройдут 21 марта.

 

Как в этом году в Самарканде отметят Навруз?

 

Массовые народные гуляния в честь весеннего праздника пройдут в Центральном парке Самарканда имени Алишера Навои, на площади Рухабад, на улицах Камола Ота Тюрка, Орзу Махмудова и Алишера Навои, на Университетском бульваре, в районе областного театра музыкальной драмы, в массиве Карасув, в городках Фархад и Кимегарлар.


Ожидается, что в этом году Навруз будет широко отмечаться в каждом городе и районе области. Согласно сообщению, 18 марта в махалле «Кунгрот» Джамбайского района пройдут соревнования по спортивным играм «Улак купкари». В преддверии национального праздника победители будут награждены ценными призами. Главный приз-автомобиль-достанется обладателю первого места.


Кроме того, 20 марта в Самарканде в амфитеатре «Мужиза» состоятся соревнования по борьбе. Также пройдут различные конкурсы за звания «Самый процветающий город и район», «Самый процветающий сектор», «Самый красивый район».


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