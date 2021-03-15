В Самарканде началась конференция по изучению наследия Имама Бухари

В Самарканде начала свою работу международная конференция «Особенности наследия Имама Бухари и его воспитательное значение сегодня».

В конференции принимают участие министр Иршад Исламской Республики Афганистан по делам хаджа и вакфа, делегация во главе с председателем Исламского центра Таджикистана, а также около 50 ученых ведущих университетов и исследовательских центров из Узбекистана.





Международная конференция в молодежном центре города началась с чтения Корана.





Инициаторами мероприятия выступили Комитет по делам религий, Управление мусульман Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана и др.