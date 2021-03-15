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  • 15 март 2021 10:45
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В Самарканде началась конференция по изучению наследия Имама Бухари

В Самарканде начала свою работу международная конференция «Особенности наследия Имама Бухари и его воспитательное значение сегодня».

 

В Самарканде началась конференция по изучению наследия Имама Бухари

 

В конференции принимают участие министр Иршад Исламской Республики Афганистан по делам хаджа и вакфа, делегация во главе с председателем Исламского центра Таджикистана, а также около 50 ученых ведущих университетов и исследовательских центров из Узбекистана.


Международная конференция в молодежном центре города началась с чтения Корана.


Инициаторами мероприятия выступили Комитет по делам религий, Управление мусульман Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана и др.


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