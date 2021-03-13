В Самарканде мужчина молотком убил отца и сына: убийца приговорен к 22 годам тюрьмы

Самаркандский областной суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении мужчины, убившего двух человек. Об этом говорится в новостной передаче телеканала «Ёшлар».

Двойное убийство произошло в октябре 2020 года в Пахтачинском районе. Как сообщается, вечером 8 октября О.О пошел домой к своему знакомому, проживающему в махалле «Карнобота». Немного побеседовав во дворе, хозяин дома предложил немного выпить и пригласил соседа в дом.

Воспользовавшись удобным случаем, подсудимый, который шел сзади С.П. ,ударил его молотком. Убедившись, что тот скончался, злоумышленник начал искать в доме ценности. Когда он вышел во двор, то увидел 19-летнего сына хозяина С.О., проснувшегося от шума.

Подсудимый сказал юноше, что его отец плохо себя чувствовал и упал. Заманив перепуганного свидетеля в подвальное помещение, убил его аналогичным образом. После этого мужчина похитил из дома 72,7 миллиона сумов и ценные вещи. Несмотря на то, что убийца тщательно скрыл следы на месте преступления, правоохранительные органы нашли его через неделю после происшествия.

Согласно окончательному приговору суда, подсудимый О.О. приговорен к 22 годам лишения свободы.