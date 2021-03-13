» » » В Самарканде мужчина молотком убил отца и сына: убийца приговорен к 22 годам тюрьмы
﻿
  • 13 март 2021 15:41
  • 44

В Самарканде мужчина молотком убил отца и сына: убийца приговорен к 22 годам тюрьмы

Самаркандский областной суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении мужчины, убившего двух человек. Об этом говорится в новостной передаче телеканала «Ёшлар».

 

В Самарканде мужчина молотком убил отца и сына: убийца приговорен к 22 годам тюрьмы

 

Двойное убийство произошло в октябре 2020 года в Пахтачинском районе. Как сообщается, вечером 8 октября О.О пошел домой к своему знакомому, проживающему в махалле «Карнобота». Немного побеседовав во дворе, хозяин дома предложил немного выпить и пригласил соседа в дом.

 

Воспользовавшись удобным случаем, подсудимый, который шел сзади С.П. ,ударил его молотком. Убедившись, что тот скончался, злоумышленник  начал искать  в доме ценности. Когда он вышел во двор, то увидел 19-летнего сына хозяина С.О., проснувшегося от шума.

 

Подсудимый сказал юноше, что его отец плохо себя чувствовал и упал. Заманив перепуганного свидетеля в подвальное помещение, убил его аналогичным образом. После этого мужчина похитил из дома 72,7 миллиона сумов и ценные вещи. Несмотря на то, что убийца тщательно скрыл следы на месте преступления, правоохранительные органы нашли его через неделю после происшествия.

 

Согласно окончательному приговору суда, подсудимый О.О. приговорен к 22 годам лишения свободы.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде отец задушил 6-летнего сына до смерти

В Самарканде отец задушил 6-летнего сына до смерти

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мужчина убил жену брата

В Самарканде мужчина убил жену брата

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде отца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство человека, который приставал к его дочери

В Самарканде отца приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство человека, который приставал к его дочери

Новости Самарканда
﻿
Обвиняемый в изнасиловании 9-летней племянницы житель Самарканда приговорен к 16 годам тюрьмы

Обвиняемый в изнасиловании 9-летней племянницы житель Самарканда приговорен к 16 годам тюрьмы

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде парень, который совершил зверское убийство, приговорен к 20 годам тюрьмы

В Самарканде парень, который совершил зверское убийство, приговорен к 20 годам тюрьмы

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика