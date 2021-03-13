В Самаркандской области сдана в эксплуатацию самая большая мечеть

Мечеть в махалле «Мерганча» Ургутского района, рассчитанная на 10 тысяч человек, сдана в эксплуатацию. В мероприятии в честь открытия святыни приняли участие председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, хоким области Эркинжон Турдимов.

Напомним, строительство мечети было начато четыре года назад. Ее площадь составляет 1,06 га. Культовое здание состоит из двух этажей, колонны, несущие двухъярусные аркады, равномерными рядами заполняют пространство интерьера. Здесь можно насчитать около пятнадцати арок крупного размера и вдвое больше малого.

Высота купола достигает 36 метров, диаметр -18, а минареты возвышаются на высоте сорока метров. На каждом этаже имеются небольшие дверцы, ведущие вверх. Чтобы добраться до самой высокой точки одного минарета, необходимо преодолеть более шестисот ступеней.

Ранее мы сообщали, что новая мечеть в Ургуте прошла регистрацию в Управлении юстиции Самаркандской области. Пятничная мечеть получила название «Ургут».