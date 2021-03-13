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  • 13 март 2021 11:44
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Обнаруженные в Булунгуре петроглифы взяты под защиту государства

Несколько месяцев назад учащиеся общеобразовательной школы №19 Булунгурского района  в ущелье Етимсой обнаружили наскальные рисунки - петрглифы. Сюжеты отражали сцены охоты, древних животных.  О находке дети сообщили учителю истории. Тот поставил в известность ученых.

 

Обнаруженные в Булунгуре петроглифы взяты под защиту государства

 

Специалисты института археологии Академии наук Узбекистана   датировали  наскальные рисунки  концом бронзового века. Возраст отдельных петроглифов может составлять от 2 до 5 тысяч лет.  По их мнению, в изображениях отражен окружавший живших в то время людей мир и виды их деятельности. В частности, охота на диких животных.

 

По инициативе областного Кенгаша народно-демократической партии «Миллий тикланиш»  вопрос о наследии был поставлен на повестку дня очередной сессии Булунгурского районного Кенгаша  народных депутатов. Согласно принятому решению имеющиеся  здесь две возвышенности с наскальными рисунками взяты под охрану государства.

 

Обнаруженные в Булунгуре петроглифы взяты под защиту государства

 

Решение принято своевременно, так как  местное население  уже начало вырубать скальную породу для собственных строительных нужд. 

 

В ходе рассмотрения данного вопроса было установлено, что эти наскальные рисунки были открыты еще в 2019 году узбекско-французской археологической экспедицией. Уже тогда была озвучена необходимость взять наследие под государственную охрану. Однако решение было принято лишь в феврале текущего года, когда выяснились факты разграбления природных ресурсов, вызвавших общественный резонанс.

 

Обнаруженные в Булунгуре петроглифы взяты под защиту государства


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