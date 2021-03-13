Обнаруженные в Булунгуре петроглифы взяты под защиту государства

Несколько месяцев назад учащиеся общеобразовательной школы №19 Булунгурского района в ущелье Етимсой обнаружили наскальные рисунки - петрглифы. Сюжеты отражали сцены охоты, древних животных. О находке дети сообщили учителю истории. Тот поставил в известность ученых.

Специалисты института археологии Академии наук Узбекистана датировали наскальные рисунки концом бронзового века. Возраст отдельных петроглифов может составлять от 2 до 5 тысяч лет. По их мнению, в изображениях отражен окружавший живших в то время людей мир и виды их деятельности. В частности, охота на диких животных.

По инициативе областного Кенгаша народно-демократической партии «Миллий тикланиш» вопрос о наследии был поставлен на повестку дня очередной сессии Булунгурского районного Кенгаша народных депутатов. Согласно принятому решению имеющиеся здесь две возвышенности с наскальными рисунками взяты под охрану государства.

Решение принято своевременно, так как местное население уже начало вырубать скальную породу для собственных строительных нужд.

В ходе рассмотрения данного вопроса было установлено, что эти наскальные рисунки были открыты еще в 2019 году узбекско-французской археологической экспедицией. Уже тогда была озвучена необходимость взять наследие под государственную охрану. Однако решение было принято лишь в феврале текущего года, когда выяснились факты разграбления природных ресурсов, вызвавших общественный резонанс.