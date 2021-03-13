 В Самарканде задержали мужчину в момент незаконной продажи лекарств на 18 млн сумов

78 пачек лекарственного препарата иностранного производства «Dream TONUS» и «ARTEBIO», общая стоимость которого составляла 18 225 000 сумов, изъято у гражданина А.Б. на одной из автомобильных стоянок на проспекте Спитамена в Самарканде. Никаких документов к лекарственным препаратам у задержанного не оказалось.

По данным таможенной службы Самаркандской области, оперативное мероприятие было проведено сотрудниками контрольно-пропускного поста «Джартепа» и Национальной гвардии в рамках месячника «Зарбдор ойлиги». Операция направлена на выявление граждан, причастных к незаконной торговле лекарств и биологически активных добавок в Самарканде.





По факту незаконного оборота лекарственных средств ведется расследование.