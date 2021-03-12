За и против: ситуация вокруг «умных» счетчиков

Как всем известно, по всему Узбекистану начата работа по внедрению автоматизированной системы контроля и учета газа. Счетчики старого образца заменяются «умными». В соответствии с Указом Президента от 24 сентября 2020 года реализация проекта осуществляется и в Самаркандской области. На сегодняшний день «умные» газовые счетчики установлены более чем в 32 000 домах по всему региону, а 29 000 потребителей подключены к системе BillingGas.
Однако нововведение не совсем радует потребителей природного газа. Тема автоматического отключения электронных приборов учета в связи с неуплатой потребителями за услуги газоснабжения- одна из часто обсуждаемых в просторах Интернета. Некоторые абоненты связывают отключения с якобы несуществующей задолженностью и начислением пени.
Об этом утверждает и Саодат Шодмонова из махали «Яккабог» города Каттакургана. Установка счетчиков газа нового образца в данном регионе началась летом прошлого года. За последние восемь месяцев, по словам домохозяйки, она заплатила более двух миллионов сумов. Женщина считает, что раньше она ежемесячно платила в среднем по 100-150 тысяч сумов.
Инспектор газового филиала г. Каттакургана Дилшод Диеров объясняет, что у Саодат Шодмоновой имелся дебиторский долг еще до установки современного прибора, подключенного к системе АСКУГ. Как показал анализ, нереальная дебиторская задолженность возникла в результате внесения неверных показаний с приборов учета газа в систему "BillingGаz” в предыдущие годы, а также из-за неисправности счетчиков газа либо стороннего вмешательство в их работу.
Следует отметить, что в городе Каттакургане зафиксированы самые большие задолженности за топливо. Исходя из этого, регион считается «красной» зоной. В настоящее время в более чем 5 200домохозяйствах уже установлены современные приборы учета газа, которые интегрированы с системой «BillingGaz». Количество абонентов составляет около 20 тысяч, а дебиторская задолженность за использованный природный газ составляет 1 миллиард 66 миллионов сумов.
Установка смарт-счетчиков в махаллях Каттакургана позволила отрегулировать ситуацию с дебиторской задолженностью, говорит Шавкат Абдусаломов, руководитель Каттакурганского городского отделения газового филала «Худудгаз Самарканд». Если рассмотреть ситуацию на примере МСГ «Яккабог», то с начала года у махаллинцев изъято 352 миллиона сумов в качестве долга. Таким образом, общая задолженность г.Каттакургана за газоснабжение превышает 800 миллионов сумов.
В настоящее время специалисты «Худудгаз Самарканд» и его подразделений на местах принимают обращения граждан по вопросам нереальных долгов, начисления пени и блокировки счетчиков, проводят сверку абонентской карты в системе "BillingGаz” с предоставленными квитанциями. В случае подтверждения ошибки в задолженности составляется акт, согласно которому вносятся изменения в абонентскую карту и производится перерасчет. Наряду с монтажными работами по установке электронных приборов специалисты газоснабжающих организаций параллельно рассказывают потребителям о преимуществах «умных» счетчиков.
Чтобы заранее оповестить потребителя об автоматическом прекращении подачи природного газа за неуплату, АО "Hududgazta’minot” систематически рассылает СМС оповещения, информирующих потребителей о необходимости погасить задолженность в течение трех дней. Исходя из того, что система АСКУГ является новой для восприятия, СМС оповещения рассылаются не единожды. В случае неуплаты абонентом имеющейся задолженности за природный газ, подача топлива прекращается в автоматическом режиме.
В случае возникновения проблем, вопросов или предложений потребители Самаркандской области могут обратиться в телеграмм-группу «Худудгаз Самарканд» по следующей ссылке
Зарина Хакбердиева