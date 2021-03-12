За и против: ситуация вокруг «умных» счетчиков

Как всем известно, по всему Узбекистану начата работа по внедрению автоматизированной системы контроля и учета газа. Счетчики старого образца заменяются «умными». В соответствии с Указом Президента от 24 сентября 2020 года реализация проекта осуществляется и в Самаркандской области. На сегодняшний день «умные» газовые счетчики установлены более чем в 32 000 домах по всему региону, а 29 000 потребителей подключены к системе BillingGas.

Однако нововведение не совсем радует потребителей природного газа. Тема автоматического отключения электронных приборов учета в связи с неуплатой потребителями за услуги газоснабжения- одна из часто обсуждаемых в просторах Интернета. Некоторые абоненты связывают отключения с якобы несуществующей задолженностью и начислением пени.

Об этом утверждает и Саодат Шодмонова из махали «Яккабог» города Каттакургана. Установка счетчиков газа нового образца в данном регионе началась летом прошлого года. За последние восемь месяцев, по словам домохозяйки, она заплатила более двух миллионов сумов. Женщина считает, что раньше она ежемесячно платила в среднем по 100-150 тысяч сумов.

Инспектор газового филиала г. Каттакургана Дилшод Диеров объясняет, что у Саодат Шодмоновой имелся дебиторский долг еще до установки современного прибора, подключенного к системе АСКУГ. Как показал анализ, нереальная дебиторская задолженность возникла в результате внесения неверных показаний с приборов учета газа в систему "BillingGаz” в предыдущие годы, а также из-за неисправности счетчиков газа либо стороннего вмешательство в их работу.

-Наше граждане еще не до конца привыкли к работе новых счетчиков газа, -говорит инспектор.-«Умные» счетчики автоматически передают все данные о сжигании потребителем голубого топливо в базу. К сожалению, практика показывает, что наш народ не привык добровольно платить за коммунальные услуги. Есть люди, которые месяцами не оплачивали за потребляемый газ, соответственно, накапливалась задолженность. Новая система кардинально поменяет отношение, как поставщика, так и потребителя, ожидается внедрение новой платежной дисциплины.

Следует отметить, что в городе Каттакургане зафиксированы самые большие задолженности за топливо. Исходя из этого, регион считается «красной» зоной. В настоящее время в более чем 5 200домохозяйствах уже установлены современные приборы учета газа, которые интегрированы с системой «BillingGaz». Количество абонентов составляет около 20 тысяч, а дебиторская задолженность за использованный природный газ составляет 1 миллиард 66 миллионов сумов.

Установка смарт-счетчиков в махаллях Каттакургана позволила отрегулировать ситуацию с дебиторской задолженностью, говорит Шавкат Абдусаломов, руководитель Каттакурганского городского отделения газового филала «Худудгаз Самарканд». Если рассмотреть ситуацию на примере МСГ «Яккабог», то с начала года у махаллинцев изъято 352 миллиона сумов в качестве долга. Таким образом, общая задолженность г.Каттакургана за газоснабжение превышает 800 миллионов сумов.

В настоящее время специалисты «Худудгаз Самарканд» и его подразделений на местах принимают обращения граждан по вопросам нереальных долгов, начисления пени и блокировки счетчиков, проводят сверку абонентской карты в системе "BillingGаz” с предоставленными квитанциями. В случае подтверждения ошибки в задолженности составляется акт, согласно которому вносятся изменения в абонентскую карту и производится перерасчет. Наряду с монтажными работами по установке электронных приборов специалисты газоснабжающих организаций параллельно рассказывают потребителям о преимуществах «умных» счетчиков.

Чтобы заранее оповестить потребителя об автоматическом прекращении подачи природного газа за неуплату, АО "Hududgazta’minot” систематически рассылает СМС оповещения, информирующих потребителей о необходимости погасить задолженность в течение трех дней. Исходя из того, что система АСКУГ является новой для восприятия, СМС оповещения рассылаются не единожды. В случае неуплаты абонентом имеющейся задолженности за природный газ, подача топлива прекращается в автоматическом режиме.

В случае возникновения проблем, вопросов или предложений потребители Самаркандской области могут обратиться в телеграмм-группу «Худудгаз Самарканд» по следующей ссылке

https://t.me/askug_maslahat.

Зарина Хакбердиева