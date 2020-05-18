Из бюджета области расхищено почти 21 млрд. сумов

За 2020 год и первые месяцы текущего года за организацию коррупционных действий в Самаркандской области к ответственности привлечены 177 должностных лиц.

В результате экономических преступлений ущерб составил почти 21 миллиард сумов. Такие данные приводит в своей публикации на сайте областной газеты «Зарафшон» начальник отдела Самаркандской областной прокуратуры Уткир Маматкулов.



Наиболее часто правонарушения связанные с коррупцией фиксировались в системе здравоохранения, народного образования, внутренних дел, дошкольного образования, банковской, налоговой и других сферах.



Мониторинг преступлений показывает, что для расхищения бюджетных средств используются самые различные коррупционные схемы. Благодаря следственным действиям сотрудников областной прокуратуры по 93 уголовным делам в бюджет возвращено 8 миллиардов 510 миллионов сумов.