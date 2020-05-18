» » » Из бюджета области расхищено почти 21 млрд. сумов
﻿
  • 12 март 2021 9:01
  • 65

Из бюджета области расхищено почти 21 млрд. сумов

За 2020 год и первые месяцы текущего года за организацию коррупционных действий в Самаркандской области к ответственности привлечены 177 должностных лиц.

 

 

Из бюджета области расхищено почти 21 млрд. сумов

 

В результате экономических преступлений ущерб составил почти 21 миллиард сумов. Такие данные приводит в своей публикации  на сайте областной газеты «Зарафшон» начальник отдела Самаркандской областной прокуратуры Уткир Маматкулов. 


Наиболее  часто правонарушения связанные с коррупцией фиксировались  в системе здравоохранения, народного образования, внутренних дел, дошкольного образования,  банковской, налоговой и других сферах.


Мониторинг преступлений показывает, что для расхищения бюджетных средств используются самые различные коррупционные схемы. Благодаря следственным действиям сотрудников областной прокуратуры по 93 уголовным делам в бюджет возвращено  8 миллиардов 510 миллионов сумов.


Похожие статьи:
﻿
В системе здравоохранения Самарканда расхитили 7 млрд сумов бюджетных средств

В системе здравоохранения Самарканда расхитили 7 млрд сумов бюджетных средств

Новости Самарканда
﻿
Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Новости Самарканда
﻿
Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Ущерб неправильного потребления электроэнергии составил 2 млрд сумов

Ущерб неправильного потребления электроэнергии составил 2 млрд сумов

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика