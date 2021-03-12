"Эшелон на Самарканд": Гузель Яхина презентовала свою новую книгу

В начале марта выходит одна из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года – роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Действие романа происходит в 1923 году в одном из "поездов Дзержинского" – так называли эшелоны, которыми голодающих детей эвакуировали в сытые регионы страны.

Командир эшелона Деев – молодой фронтовик гражданской войны, с мягким сердцем и пылким темпераментом. Сопровождающая поезд детский комиссар Белая – жесткая и принципиальная женщина с суровым "мужским" характером. Они – два полюса, два диаметрально противоположных представления о добре, однако в путешествии становятся необходимыми друг другу: общая цель – спасение детей – на какое-то время сделает их близкими людьми и союзниками.

Череда страшных приключений в пути – добыча продовольствия, лекарств, поиски кормилицы для новорожденного младенца, блуждания в пустыне, столкновения с бандами всех цветов – выстроена как героический миф. Дееву, как и его легендарным предшественникам – Одиссею, Гераклу, Ясону, – предстоит справляться со Злом, у которого много имен: Голод, Болезнь, Убийство. И, конечно, с собственными демонами.

Пять сотен голодающих детей-беспризорников. Путь длиной в шесть недель и четыре тысячи верст. Из Казани, лесов Поволжья, через казахские степи и пески Приаралья – к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, в хлебный Самарканд. И везде – непримиримые враги: беженцы, бандиты, чекисты, казаки, басмачи… Но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа. А спасение детей – высшей целью, которая отменит и на время обнулит социальную вражду.

"Первые десятилетия советской эпохи притягивают как магнит. Это время, когда завязались узлы, которые мы развязываем до сих пор. Время, которое эхом отзывается в нас сегодняшних, во многом определяет нас. О голоде 1920-х годов написано мало, это черная дыра в нашей памяти и одновременно большая коллективная травма, до сих пор не проработанная, не проговоренная. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней", – отметила Яхина.

Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".