 В Пахтачи «Дамас» сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший госпитализирован

По сообщению врачей Пахтачийского районного медицинского объединения, состояние больного крайне тяжелое. 10-летний мальчик в результате аварии ударился о бетон на обочине дороги и получил серьезные травмы.

ДТП произошло 7 марта в 17:00 в Пахтачинском районе Самаркандской области. Автомобиль «Дамас», под управлением жителя махалли «Фай», сбил ребенка и врезался в бетонный столб.

Как отметили в УВД области, водитель не пострадал в дорожно-транспортном происшествии, мальчик и его родственники были немедленно доставлены в больницу. Несмотря на то, что врачи оказали необходимую медицинскую помощь, состояние ребенка остается тяжелым.