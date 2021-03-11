» » » В Пахтачи «Дамас» сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший госпитализирован
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  • 11 март 2021 9:36
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В Пахтачи «Дамас» сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший госпитализирован

По сообщению врачей Пахтачийского районного медицинского объединения, состояние больного крайне тяжелое. 10-летний мальчик в результате аварии ударился о бетон на обочине дороги и получил серьезные травмы.

 

В Пахтачи «Дамас» сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший госпитализирован

 В Пахтачи «Дамас» сбил 10-летнего мальчика. Пострадавший госпитализирован

 

ДТП произошло 7 марта в 17:00 в Пахтачинском районе Самаркандской области. Автомобиль «Дамас», под управлением жителя махалли «Фай», сбил ребенка и врезался в бетонный столб.

 

Как отметили в УВД области, водитель не пострадал в дорожно-транспортном происшествии, мальчик и его родственники были немедленно доставлены в больницу. Несмотря на то, что врачи оказали необходимую медицинскую помощь, состояние ребенка остается тяжелым. 


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