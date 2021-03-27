Эркинжон Турдимов выслушал предложения женщин-экономистов

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов встретился с женщинами-экономистами в Молодежном центре города Самарканда.
На встрече, состоявшейся в доверительной атмосфере, глава области отметил, что женщины активно работают во многих отраслях экономики, в том числе на руководящих должностях.
В ходе встречи женщины-экономисты исходя из сфер деятельности, проводимых научных изысканий, озвучили собственные предложения и идеи, направленные на социально-экономическое развитие региона. Речь шла и о том, что необходимо создать все условия для того, чтобы каждая женщина могла получить профессию и зарабатывать деньги. Среди прозвучавших инициатив подчеркивалась целесообразность предоставления льгот по налогам для женщин, налаживающих предпринимательскую деятельность, создания комнат психологической поддержки при каждой организации.
Хоким области дал поручения ответственным лицам по составлению списка женщин с высоким потенциалом и лидерскими качествами, рекомендовал их на руководящие должности. Планируется, что подобные встречи будут организованы и среди женщин других профессий.