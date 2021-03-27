Эркинжон Турдимов выслушал предложения женщин-экономистов

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов встретился с женщинами-экономистами в Молодежном центре города Самарканда.

На встрече, состоявшейся в доверительной атмосфере, глава области отметил, что женщины активно работают во многих отраслях экономики, в том числе на руководящих должностях.

– Еще несколько лет назад при назначении на должность руководителя организации или его заместителя на вакантное место всегда предлагались кандидатуры мужчин, а о том, что эти функции могут выполнять женщины, мы даже не задумывались, – сказал Э.Турдимов. – Поэтому число женщин, занимающих руководящие посты, было ничтожно мало. Сегодня мы все видим, что этот принцип изменился в корне. Радует, что ряды женщин-руководителей увеличиваются не только на предприятиях и в организациях, но и в органах государственного управления. Как глава области я с уважением отношусь к тому, что у женщин глубокое понимание ответственности, они решительны, активны, инициативны. Сегодня мы много говорим о гендерном равенстве, уделяем этому вопросу большое внимание. Это значит, что в органах управления нужно расширять ряды отважных, активных женщин, имеющих лидерские качества.

В ходе встречи женщины-экономисты исходя из сфер деятельности, проводимых научных изысканий, озвучили собственные предложения и идеи, направленные на социально-экономическое развитие региона. Речь шла и о том, что необходимо создать все условия для того, чтобы каждая женщина могла получить профессию и зарабатывать деньги. Среди прозвучавших инициатив подчеркивалась целесообразность предоставления льгот по налогам для женщин, налаживающих предпринимательскую деятельность, создания комнат психологической поддержки при каждой организации.

Хоким области дал поручения ответственным лицам по составлению списка женщин с высоким потенциалом и лидерскими качествами, рекомендовал их на руководящие должности. Планируется, что подобные встречи будут организованы и среди женщин других профессий.