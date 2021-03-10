Студенты СамГМИ будут повышать квалификацию в Турции

Ректор Самаркандского государственного медицинского института, профессор Джасур Ризаев посетил Стамбул с рабочим визитом по приглашению ректора Турецкого университета медицинских наук, профессора Джевдета Эрдёля.

В ходе визита Д.Ризаев ознакомился с деятельностью университета. Ректоры двух вузов обсудили развитие образовательных, научных и академических проектов по обмену профессоров и студентов.

В результате переговоров была достигнута договоренность о допуске резидентов магистратуры и клинических ординаторов Самаркандского государственного медицинского института к краткосрочным и долгосрочным программам обучения.