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  • 10 март 2021 16:26
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Студенты СамГМИ будут повышать квалификацию в Турции

Ректор Самаркандского государственного медицинского института, профессор Джасур Ризаев посетил Стамбул с рабочим визитом по приглашению ректора Турецкого университета медицинских наук, профессора Джевдета Эрдёля.

 

Студенты СамГМИ будут повышать квалификацию в Турции

 

В ходе визита Д.Ризаев ознакомился с деятельностью университета. Ректоры двух вузов обсудили развитие образовательных, научных и академических проектов по обмену профессоров и студентов.

 

Студенты СамГМИ будут повышать квалификацию в Турции

 

В результате переговоров была достигнута договоренность о допуске резидентов магистратуры и клинических ординаторов Самаркандского государственного медицинского института к краткосрочным и долгосрочным программам обучения.


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