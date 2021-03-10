Вместо контролера-турникет

Комплекс Регистан в Самаркандской области стал первопроходцем в регионе и вторым по всей республике по внедрению системы электронного учета посетителей.





У входа в ансамбль установлен современный турникет, который выполняет функции контролера. Технология работает с помощью QR-кода. Посетителю, чтобы войти на территорию культурного наследия, необходимо приложить к сенсору зашифрованный код на пропускном билете. Программное обеспечение для умных турникетов разработано в Узбекистане.





-Электронный турникет в виде тестового режима мы установили в январе этого года, уже через месяц он начал функционировать полноценно,-говорит Азамат Самадов, заместитель директора ансамбля Регистан. С внедрением билетно-пропускной системы появилась возможность управлять доступом персонала и посетителей через турникеты, вести учет пребывающих туристов и анализировать статистические данные. Так, например, за последний месяц больше всего туристов прибыло из Ферганской, Андижанской и Наманганской областей. Замыкает цепочку город Ташкент.





Установка серверного оборудования предусмотрено постановлением Президента страны «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия». В документе говорится, что в нашей стране проводится ряд мероприятий по охране, научному изучению и использованию культурного наследия, являющегося общенациональным богатством народа Узбекистана.





В частности, внесение исторических центров городов Бухары, Самарканда, Хивы и Шахрисабза в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО служит ярким примером того, что культурное наследие нашей страны признано во всем мире. Регистан - огромная площадь, на которой стоит ансамбль из трех величественных средневековых университетов, включенный в 2001 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда съезжаются миллионы туристов, чтобы посмотреть и насладиться неповторимой архитектурой. Отныне билеты для входа в ансамбль можно приобрести дистанционно с любой точки мира на недавно разработанном веб-сайте.





По словам администрации комплекса, сравнительно с прошлым туристическим сезоном поток посетителей резко снизился. Сумма ежедневной выручки от туристов два года назад составляла около 30 миллионов сумов. Сегодня это сумма, учитывая пандемию, сократилась почти в десять раз. С открытием туристического сезона в начале марте этого года туристов стало больше, чем в предыдущие месяцы, говорит замдиректора комплекса. В день площадь Регистан посещают до 1000 человек.

-Это, конечно, не то, что было раньше,-признается Азамат Самадов.-Мы надеемся, что внутренний туристический спрос восстановится значительно быстрее международного.





Архитектурный ансамбль Регистан расположен в сердце Самарканда. За минувшие века своего существования он восстановлен до своего оригинального великолепия. Реставрационные работы ведутся и по сей день. В соответствии с решением Департамента культурного наследия на данный момент реставрируется фасад медресе Улугбека, в последующем планируется обновить фасадную часть медресе Шердор.

Зарина Хакбердиева