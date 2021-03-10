Вместо контролера-турникет

Комплекс Регистан в Самаркандской области стал первопроходцем в регионе и вторым по всей республике по внедрению системы электронного учета посетителей.
У входа в ансамбль установлен современный турникет, который выполняет функции контролера. Технология работает с помощью QR-кода. Посетителю, чтобы войти на территорию культурного наследия, необходимо приложить к сенсору зашифрованный код на пропускном билете. Программное обеспечение для умных турникетов разработано в Узбекистане.
Установка серверного оборудования предусмотрено постановлением Президента страны «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия». В документе говорится, что в нашей стране проводится ряд мероприятий по охране, научному изучению и использованию культурного наследия, являющегося общенациональным богатством народа Узбекистана.
В частности, внесение исторических центров городов Бухары, Самарканда, Хивы и Шахрисабза в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО служит ярким примером того, что культурное наследие нашей страны признано во всем мире. Регистан - огромная площадь, на которой стоит ансамбль из трех величественных средневековых университетов, включенный в 2001 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сюда съезжаются миллионы туристов, чтобы посмотреть и насладиться неповторимой архитектурой. Отныне билеты для входа в ансамбль можно приобрести дистанционно с любой точки мира на недавно разработанном веб-сайте.
По словам администрации комплекса, сравнительно с прошлым туристическим сезоном поток посетителей резко снизился. Сумма ежедневной выручки от туристов два года назад составляла около 30 миллионов сумов. Сегодня это сумма, учитывая пандемию, сократилась почти в десять раз. С открытием туристического сезона в начале марте этого года туристов стало больше, чем в предыдущие месяцы, говорит замдиректора комплекса. В день площадь Регистан посещают до 1000 человек.
Архитектурный ансамбль Регистан расположен в сердце Самарканда. За минувшие века своего существования он восстановлен до своего оригинального великолепия. Реставрационные работы ведутся и по сей день. В соответствии с решением Департамента культурного наследия на данный момент реставрируется фасад медресе Улугбека, в последующем планируется обновить фасадную часть медресе Шердор.
Зарина Хакбердиева