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  • 10 март 2021 10:47
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Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

Регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной авиакомпании Uzbekistan Airways.

 

Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

 

 

Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам:

Самарканд — Стамбул вылет в 20.05, прибытие в 23.05;

Стамбул — Самарканд вылет в 00.35, прибытие в 06.50.

 

Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно. 

 

В компании UzAirways также сообщили о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент—Тбилиси—Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта по вторникам и пятницам. Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.


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