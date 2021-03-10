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  • 10 март 2021 9:04
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Дворник из Самарканда стал звездой соцсетей в Санкт-Петербурге

Дворник Калининского района города Санкт-Петербурга стал звездой соцсетей. Все благодаря добросовестной работе.

 

Дворник из Самарканда стал звездой соцсетей в Санкт-Петербурге

 

О дворнике Сахибе Сайриеве из Узбекистана петербуржцыузнали 1 марта. Тогда по соцсетям разнеслась информация, что мужчина сам починил систему ливневой канализации в проезде на Демьяна Бедного, 30. Он договорился с водителем трактора, вместе они раскопали ливневку. Дворник взял у местных сантехников оборудование и сам заменил поврежденный участок. 

 

Все для того, чтобы избавить жителей от огромной лужи во дворе около детского сада. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» стало известно из сообщений в официальной группе Калининского района «ВКонтакте». История о дворнике моментально разнеслась по соцсетям. Под постами — десятки комментариев и даже лозунгов. Самый популярный: «Сахиба в каждый двор!». 

 

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (профессиональный праздник отмечается в третье воскресенье марта) вице-губернатор Санкт-Петербурга поручил главе Калининского района премировать за инициативность при исполнении своих служебных обязанностей дворника Сохиба Хайриева, который работает в ЖКС №1 района и в период резкого снеготаяния отремонтировал засоренную ливневую канализацию рядом с обслуживаемым домом.

 

Самаркандец вместе с женой и двумя детьми живут в С. Петербурге уже 10 лет.


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