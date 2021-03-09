В Самарканде состоялось открытие выставки современного искусства "Опыт"

В Самаркандском областном краеведческом музее состоялось открытие международной выставки современного искусства "Опыт". На выставке представлены творческие работы 16 авторов. О каждой уникальной работе участникам экспозиции рассказал один из художников Нормурод Негматов.





На первый взгляд, смотря на все эти «странные» инсталляции, трудно распознать в них музейные экспонаты. Творчество художников-это своего рода игра, они заставляют человека задуматься. Прежде всего, обращает на себя внимание полотно с изображением голубого чистого неба, покрытого перистыми облаками. Эта тема присутствует в каждой зашифрованной инсталляции. По словам историков и любителей творчества, выставленные работы можно отнести к течениям авангардистского искусства. Посетитель не видит перед собой цельную красивую картину, чтобы понять и увидеть определенный предмет бытия, необходимо связать его с мыслью, воображением.

-Эти инсталляции заставляют человека думать,- говорит Ольга Фаттаева, заведующая отделом истории краеведческого музея. –Возьмем допустим небо. Оно вызывает такие ассоциации, как чистота, открытость, иногда грусть. Ведь жизнь человека далеко не так проста, т.е. безоблачное небо в нашей жизни присутствует. Смотря на это полотно с изображением неба, ты начинаешь разглядывать белые полуколонны, которые смотрят ввысь. В этих фигурах можно увидеть имитацию древней шахматной фигуры. Это говорит о том, что человек всю свою жизнь выстраивает комбинацию, играет в определенную игру.

Под пристальным вниманием посетителей оказалась еще одна необычная инсталляция в виде заржавевшейся железной конструкции, недалеко от нее лежат несколько часов. Подсказки намекают на то, что это часовой механизм. Среди работ можно увидеть также фигуры, отображающие символ 2020 года-коронавирус. Творческая команда создала несколько инсталляций на актуальную тему.

Работа экспозиции продлится до 10 апреля 2021 года. За это время пройдут кураторские экскурсии, лекция «Новый опыт в искусстве», посвящённая современному искусству. Лекции состоятся 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 11:00. Инициаторы выставки выступили музей современного искусства «Рухсор», Самаркандский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Зарина Хакбердиева