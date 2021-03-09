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  • 9 март 2021 12:58
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Самаркандцы убили парня после его признания в любви их замужней родственнице

В Пахтачинском районе четверо самаркандцев избили и убили парня, признавшегося в любви их замужней родственнице, сообщает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

 

Самаркандцы убили парня после его признания в любви их замужней родственнице

 

По полученным данным, жительнице вышеуказанного района Ф.М. позвонил незнакомый мужчина и признался в чувствах, выразив желание встретиться с ней. Женщина, разгневавшись, рассказала о произошедшем младшему брату супруга.

 

Ночью трое младших братьев супруга женщины и её брат позвонили мужчине и назначили встречу в заброшенном здании детского сада, где решили избить его. По прибытию молодые люди избили мужчину железной лопатой, а после его падения землю задушили женским платком. Тело убитого было сброшено в Нарпайский канал.

 

В скором времени преступление было раскрыто. Парни убившего мужчину полностью признали свою вину. Обвиняемых признали виновными по пунктам «ж», «п» 2-части 97-статьи (особо жестокое убийство человека группой людей) и по пункту «б» 2-части 267-статьи (угон транспортного средства).

 

Отмечается, что при назначении наказания подсудимым учитывался уровень их участия в совершении преступных деяний. На основании решения суда младший брат Ф.М приговорен к лишению свободы на 18 лет и 6 месяцев, а трое братьев супруга на 15 лет и 3 месяца и на 13 лет.


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