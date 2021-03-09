В Пайарыке прикрыли «казино»

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, в городке Челак Пайарыкского района пресечена деятельность организатора азартных игр. «Казино» устроил в собственном доме 35 летний житель района.

В ходе операции в качестве вещественных доказательств изъяты 319.000 сумов, 90 пронумерованных бочонков для игры в лото, почти одна тысяча выведенных из оборота 50- 100 сумовых монет, а также 101 доллар США.

Ведутся следственные действия, сообщает пресс-служба УВД области.