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  • 9 март 2021 12:34
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В Пайарыке прикрыли «казино»

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, в городке Челак Пайарыкского района пресечена деятельность организатора азартных игр. «Казино» устроил в собственном доме 35 летний житель района.

 

В Пайарыке прикрыли «казино»

 

 

В ходе операции в качестве вещественных доказательств изъяты 319.000 сумов, 90 пронумерованных бочонков для игры в лото, почти одна тысяча выведенных из оборота 50- 100 сумовых монет, а также 101 доллар США.

 

Ведутся следственные действия, сообщает пресс-служба УВД области.


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