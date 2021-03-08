» » » 8 марта в Самарканде родился 71 ребенок. Из них 37 девочек
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  • 8 март 2021 19:31
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8 марта в Самарканде родился 71 ребенок. Из них 37 девочек

Сегодня, 8 марта, в родильном отделении Иштыханского районного медицинского объединения родилась первая девочка в нашем регионе. Местная жительница, З.Болиева, родила девочку в 00:05 ночи. Малышка и её мама чувствуют себя хорошо.

 

8 марта в Самарканде родился 71 ребенок. Из них 37 девочек

 

Еще одна очаровательная  малютка, родившаяся в 01:00 в роддоме №1 г. Самарканда, стала настоящим подарком для своей матери на 8 марта, сообщила информационная служба Самаркандского областного управления здравоохранения.

 

В Международный женский день – 8 Марта – в родильных домах Самаркандской области на свет появился 71 ребенок- 37 девочек  и 34 мальчиков.


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