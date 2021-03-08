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  • 8 март 2021 9:06
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Праздничная экскурсия

В связи с Международным женским праздником 8 марта для 2270 женщин из районов и городов Самаркандской области, включенных в «женскую книгу» и работающих в различных сферах, организована  экскурсия по достопримечательностям республики.

 

Праздничная экскурсия

 Праздничная экскурсия

 

В частности, были организованы внутренние туристические поездки по Бухаре для женщин из Тайлакского , Ургутского района, Пайарыкского, Булунгурского района, Джамбайского  Самаркандского , Иштыханского , Нарпайского и Ургутского районов.

 

Программы путешествий продолжаются, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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