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  • 7 март 2021 23:20
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«Пахтакор» впервые выиграл Суперкубок Узбекистана

Футболисты столичного «Пахтакора» обыграли каршинский «Насаф» и впервые выиграли Суперкубок Узбекистана.

 

«Пахтакор» впервые выиграл Суперкубок Узбекистана

 

Футбольный клуб «Пахтакора» победил «Насаф» и впервые стал обладателем Суперкубка Узбекистана. Матч, прошедший 7 марта на стадионе «Динамо» в Самарканде, завершился со счётом 1:0.

 

Единственный гол на 50-й минуте встречи забил сербский нападающий столичной команды Драган Черан. Это был дебют Питер Хиюстры в качестве главного тренера «Пахтакора». Всего столичный клуб завоевал свой 28 трофей во внутренних турнирах.

 

«Пахтакор» впервые выиграл Суперкубок Узбекистана

 

Напомним, по итогам сезона 2020 года «Пахтакор» второй раз подряд стал победителем Суперлиги, оформив чемпионство за три тура до конца сезона. «Насаф» тогда занял второе место в чемпионате.

 

Отметим, что в финале Суперкубка впервые применили cистему видеопомощи арбитрам VAR. Это система начнёт применяться в новом сезоне Coca-Cola Суперлиги Узбекистана, которая стартует 9 марта.

 


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