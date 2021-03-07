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  • 7 март 2021 21:32
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Генконсульство Турции открылось в Самарканде

В Самарканде открылось генеральное консульство Турции. Число компаний с турецким капиталом в Узбекистане составляет 1611, из которых 305 открылись в 2020 году.

 

Генконсульство Турции открылось в Самарканде

 

Генеральное консульство Турции открылось на улице Пушкина, 4 в Самарканде.

 

В торжественной церемонии открытия 7 марта приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.

 

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном.

 

Визит главы МИД Турции в Узбекистан продолжится до 9 марта. Турецкая делегация примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

 

Генконсульство Турции открылось в Самарканде

 

Открытие генконсульства Турции в Самарканде было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 18 августа 2020 года. Документ предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану. Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.

 

Новый посол Турции Олган Бекар ранее приступил к работе.


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