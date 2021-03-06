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  • 6 март 2021 9:38
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Белорусская делегация провела переговоры по вопросам расширения межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов

В рамках официального визита в Узбекистан белорусская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Александром Субботином посетила Самарканд. Гостей на ж/д вокзале хоким области Э.Турдимов, сообщили в областном хокимияте.

 

Белорусская делегация провела переговоры по вопросам расширения межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов

 

Официальная часть делегации представлена руководителями министерств и ведомств, в деловую часть вошли руководители крупнейших белорусских предприятий, представляющих отрасли машиностроения, легкой, пищевой и фармацевтической промышленности, ректоры ведущих белорусских вузов. Хоким области подчеркнул, что в августе 2019 на первом форуме межрегионального сотрудничества между двумя странами главы наших государств открыли новую эпоху отношений.

 

Белорусская делегация провела переговоры по вопросам расширения межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов

 

Главой официальной делегации было предложено рассмотреть возможность реализации проекта самаркандскими машиностроительными предприятиями в сфере промышленной кооперации. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Самаркандским институтом ветеринарной медицины и Белорусским открытым акционерным обществом «Бэлвид унифарм».


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