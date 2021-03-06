В Самарканде будет налажено движение скоростных автобусов

Об этом говорилосьна пресс-конференции, которая прошла в областном Доме печати с участием ответственных сотрудников Министерства транспорта республики и специалистов компании SIMETRA, которая реализует этот проект.

Перед журналистами выступили начальник Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Республики Узбекистан Мурод Абидов, заместитель начальника Самаркандского областного транспортного управления Джурабек Каржавов и директор по развитию компании SIMETRA Кристиан Бёттгер.

Было отмечено, что в настоящее время в системе общественного транспорта города Самарканда часто встречаются несоблюдение графика, отсутствие культурного обслуживания, что вызывает справедливое недовольство пассажиров.

В целях предотвращения подобных случаев, сейчас разрабатывается проект по налаживанию движения скоростных автобусов на улицах города. В рамках разработки проекта специалистами Ташкентского транспортного университета и Джизакского политехнического института изучается порядок работы светофоров, пропускная способность и категория дорог, количество полос на улицах, поток транспортного движения путем установки онлайн-камер на 55 точках, где наблюдается наибольший поток движения транспортных средств.

– В настоящее время определенная часть улиц города превращена в автостоянки, - говорит Мурод Абидов. – Мы будем использовать эту часть для движения скоростных автобусов. Кроме того, на шести- и восьмиполосных дорогах одна полоса будет выделена для движения подобного автобуса, который будет ездить с интервалом в четыре минуты. Это пока только проект компании SIMETRA. Для его широкого обсуждения и изучения мнения общественности нами был организован специальный сайт на узбекском и русском языках «http//Samarkand-transport.uz».





На пресс-конференции журналисты получили исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.