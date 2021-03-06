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  • 6 март 2021 9:06
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Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

Новая мечеть в Ургуте прошла регистрацию в Управлении юстиции Самаркандской области. Отмечается, что отныне пятничная мечеть  будет называться  «Ургут».

 

Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

 

Начальник областного управления юстиции Салохиддин Нуриев вручил удостоверение культового места руководителю Самаркандского областного отделения Управления мусульман Узбекистана, главному имаму области Зайниддину Эшанкулову.

 

Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

 

Напомним, мечеть, возведенная в Ургутском районе Самаркандской области, считается самой большой в вилояте. Она расположена на одном гектаре земли. Только площадь главного молельного зала-около трех тысяч квадратных метров. Внутри мечети одновременно могут молиться до 7500 человек. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь около десяти тысяч.


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