Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

Новая мечеть в Ургуте прошла регистрацию в Управлении юстиции Самаркандской области. Отмечается, что отныне пятничная мечеть будет называться «Ургут».

Начальник областного управления юстиции Салохиддин Нуриев вручил удостоверение культового места руководителю Самаркандского областного отделения Управления мусульман Узбекистана, главному имаму области Зайниддину Эшанкулову.

Напомним, мечеть, возведенная в Ургутском районе Самаркандской области, считается самой большой в вилояте. Она расположена на одном гектаре земли. Только площадь главного молельного зала-около трех тысяч квадратных метров. Внутри мечети одновременно могут молиться до 7500 человек. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь около десяти тысяч.