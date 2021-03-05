На улице Регистанской в Самарканде произошла авария: пешеход погиб

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 3 марта около 20:30 на улице Регистанской в Самарканде. Водитель «Лассети» с государственным номером 30 М 897 VA ,двигаясь со скоростью 60км/ч, не заметил человека, переходящего дорогу по пешеходной дорожке. Об этом сообщили в областном УВД.
По словам водителя, после удара он остановил машину и оказал потерпевшему первую медицинскую помощь. Не дождавшись бригады скорой помощи, отвез его в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Однако усилия врачей были напрасны, молодой человек скончался на операционном столе.
В настоящее время расследование продолжается, а автомобиль «Лассети» помещен на штраф-стоянку.