На улице Регистанской в Самарканде произошла авария: пешеход погиб

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 3 марта около 20:30 на улице Регистанской в Самарканде. Водитель «Лассети» с государственным номером 30 М 897 VA ,двигаясь со скоростью 60км/ч, не заметил человека, переходящего дорогу по пешеходной дорожке. Об этом сообщили в областном УВД.

«Авария произошла на самой центральной и оживленной улице города. Здесь всегда работает освещение. Основная причина ДТП заключается в том, что пешеход переходил дорогу на красный цвет светофора, а водитель, увидев мужчину, не успел притормозить и сбил его»,-прокомментировали несчастный случай в правоохранительных органах.

По словам водителя, после удара он остановил машину и оказал потерпевшему первую медицинскую помощь. Не дождавшись бригады скорой помощи, отвез его в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Однако усилия врачей были напрасны, молодой человек скончался на операционном столе.

В настоящее время расследование продолжается, а автомобиль «Лассети» помещен на штраф-стоянку.