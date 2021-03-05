В Самарканде освобождаются осужденные женщины

В преддверии Международного женского дня решением самаркандских судов по уголовным делам 11 женщин освобождены досрочно. Об этом сообщил на сайте областной газеты «Зарафшон заместитель председателя Самаркандского областного суда Толиб Бойзоков, пишет сайт Самтур.уз

В частности, в колонии, расположенной на территории Пастдаргомского района, территориальным судом по уголовным делам в формате выездного заседания пересмотрены дела 10 осужденных мужчин и женщин. В результате условно-досрочное освобождение получила С. Х., которой предстояло отбывать в колонии еще почти 2 года. Она уже находится дома.



Осужденную М. С. ожидало еще более 7 месяцев лишения свободы. Оставшийся срок заменен на исправительные работы.



По итогам выездных заседаний Иштыханского районного суда по уголовным делам освобождена Н. Т., которой оставалось провести в заключении более 1, 2 года. Условно досрочное освобождение получила и Н. У., которой оставалось провести вне свободы почти 9 месяцев.



Выездные заседания самаркандских судов по уголовным делам продолжаются.