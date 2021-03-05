5 женщин из Самарканда получили государственные награды

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года «О награждении в связи с Международным женским днем-8 марта» группе самоотверженных, инициативных женщин за многолетний плодотворный труд присвоены почетные звания, ордена и медали.
В преддверии женского праздника в Самаркандской области награждены:
орденом «Меҳнат шуҳрати»
Джураева Саида - директора общества с ограниченной ответственностью «Азиза» города Самарканда, Самаркандская область
орденом «Дўстлик»
Эгамова Дилором Юсуповна - актрису Каттакурганского городского драматического театра, Самаркандская область
орденом «Соғлом авлод учун» II степени
Давляканова Вера Николаевна - воспитателя дошкольного образовательного учреждения № 12 Пастдаргомского района, Самаркандская область
орденом «Саломатлик» II степени
Каландарова Мухаббат Дурдибоевна - заведующую Янгиарыкским семейным врачебным пунктом Ургутского районного медицинского объединения, Самаркандская область
медалью «Шуҳрат»
Боймуратова Гулсин Аликуловна - заместителя председателя схода граждан махалли «Ўроқли» Булунгурского района по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам, Самаркандская область