5 женщин из Самарканда получили государственные награды

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года «О награждении в связи с Международным женским днем-8 марта» группе самоотверженных, инициативных женщин за многолетний плодотворный труд присвоены почетные звания, ордена и медали.

В преддверии женского праздника в Самаркандской области награждены:

орденом «Меҳнат шуҳрати»

Джураева Саида - директора общества с ограниченной ответственностью «Азиза» города Самарканда, Самаркандская область

орденом «Дўстлик»

Эгамова Дилором Юсуповна - актрису Каттакурганского городского драматического театра, Самаркандская область

орденом «Соғлом авлод учун» II степени

Давляканова Вера Николаевна - воспитателя дошкольного образовательного учреждения № 12 Пастдаргомского района, Самаркандская область

орденом «Саломатлик» II степени

Каландарова Мухаббат Дурдибоевна - заведующую Янгиарыкским семейным врачебным пунктом Ургутского районного медицинского объединения, Самаркандская область

медалью «Шуҳрат»

Боймуратова Гулсин Аликуловна - заместителя председателя схода граждан махалли «Ўроқли» Булунгурского района по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам, Самаркандская область