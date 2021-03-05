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  • 5 март 2021 11:30
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5 женщин из Самарканда получили государственные награды

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 года «О награждении в связи с Международным женским днем-8 марта» группе самоотверженных, инициативных женщин за многолетний плодотворный труд  присвоены почетные звания, ордена и медали.

 

5 женщин из Самарканда получили государственные награды

 

 

В преддверии женского праздника в Самаркандской области награждены:

 

орденом «Меҳнат шуҳрати» 

 

Джураева Саида   -    директора общества с ограниченной ответственностью «Азиза» города Самарканда, Самаркандская область 

 

орденом «Дўстлик» 

 

Эгамова Дилором Юсуповна    -    актрису Каттакурганского городского драматического театра, Самаркандская область

 

орденом «Соғлом авлод учун» II степени

 

Давляканова Вера Николаевна    -    воспитателя дошкольного образовательного учреждения № 12 Пастдаргомского района, Самаркандская область

 

орденом «Саломатлик» II степени

 

Каландарова Мухаббат Дурдибоевна    -    заведующую Янгиарыкским семейным врачебным пунктом Ургутского районного медицинского объединения, Самаркандская область

 

медалью «Шуҳрат»

 

Боймуратова Гулсин Аликуловна    -    заместителя председателя схода граждан махалли «Ўроқли» Булунгурского района по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам, Самаркандская область 


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