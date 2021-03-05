 В Самарканде открылся Молодежный медиацентр

В церемонии открытия приняли участие директор Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев, заместитель хокима области Хуршид Очилов и студенческая молодежь. Отмечено, что медиацентр должен стать местом объединения активной, талантливой и креативной молодежи, желающей проявить себя в сфере журналистики.

-Во время учебы на факультете международной журналистики Университета мировых языков Узбекистана мы ходили на стажировку на телевидение, - сказала Наима Пулатова, руководитель Школы молодых журналистов. - Были времена, когда мы часами ждали, чтобы попасть туда. Сегодня эта проблема разрешилась. Не только в столице, но и в областном центре есть возможности для практики у будущих журналистов. В центре есть студия для интервью и шоу, а также зеленый фон. Медиаплощадкой могут воспользоваться творческая молодежь, журналисты, блогеры, молодые люди, интересующиеся информационными технологиями.