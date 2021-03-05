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  • 5 март 2021 8:57
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Глава МИД Турции посетит Самарканд

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6−9 марта посетит Узбекистан. Турецкая делегация примет участие в открытии генерального консульства страны в Самарканде.

 

Глава МИД Турции посетит Самарканд

 

Делегация Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу 6−9 марта посетит Узбекистан, сообщила пресс-служба МИДа. Турецкая делегация примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

 

В программе визита также предусматривается посещение городов Хивы и Бухары, участие в церемонии открытия генерального консульства Турции в Самарканде, встречи и переговоры в других министерствах и ведомствах, говорится в сообщении.


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