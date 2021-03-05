Глава МИД Турции посетит Самарканд

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6−9 марта посетит Узбекистан. Турецкая делегация примет участие в открытии генерального консульства страны в Самарканде.

Делегация Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу 6−9 марта посетит Узбекистан, сообщила пресс-служба МИДа. Турецкая делегация примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

В программе визита также предусматривается посещение городов Хивы и Бухары, участие в церемонии открытия генерального консульства Турции в Самарканде, встречи и переговоры в других министерствах и ведомствах, говорится в сообщении.