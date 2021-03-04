Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам:
·Самарканд — Стамбул вылет в 20.05, прибытие в 23.05;
·Стамбул — Самарканд вылет в 00.35, прибытие в 06.50.
Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно.
Две недели назад Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.