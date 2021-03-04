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  • 4 март 2021 16:31
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34-летний самаркандец умер после удара бутылкой по голове

В Самаркандском районе 34-летний мужчина скончался после того, как получил удар стеклянной бутылкой по голове. Это произошло в ночь с 01 марта на 02 марта. Во время ужина в столовой «Чойхона.уз», расположенной в махалле «Шурбайча», между потерпевшим Самаром Б. и его другом произошла ссора по незначительному поводу. Однако последствия оказались серьезными.

 

34-летний самаркандец умер после удара бутылкой по голове

 

 

«В ту ночь между двумя мужчинами завязалась перепалка, после чего Юнусжон О., взяв бутылку из-под водки, ударил ею по голове Самара Б. От полученного удара последний потерял равновесие и упал в открытое подвальное помещение столовой, после чего скончался на месте преступления»,-отметили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан

 

34-летний самаркандец умер после удара бутылкой по голове

 34-летний самаркандец умер после удара бутылкой по голове

 

 

По данном факту Следственным отделением при ОВД Самаркандского района в отношении Юнусжона О. возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.3 ст.104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

В настоящее время Юнусжон О. задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается.


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