 34-летний самаркандец умер после удара бутылкой по голове

В Самаркандском районе 34-летний мужчина скончался после того, как получил удар стеклянной бутылкой по голове. Это произошло в ночь с 01 марта на 02 марта. Во время ужина в столовой «Чойхона.уз», расположенной в махалле «Шурбайча», между потерпевшим Самаром Б. и его другом произошла ссора по незначительному поводу. Однако последствия оказались серьезными.

«В ту ночь между двумя мужчинами завязалась перепалка, после чего Юнусжон О., взяв бутылку из-под водки, ударил ею по голове Самара Б. От полученного удара последний потерял равновесие и упал в открытое подвальное помещение столовой, после чего скончался на месте преступления»,-отметили в Следственн ом департамент е при МВД Республики Узбекистан

По данном факту Следственным отделением при ОВД Самаркандского района в отношении Юнусжона О. возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.3 ст.104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время Юнусжон О. задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается.