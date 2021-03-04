Незаконно приобретенная земля под футбольный стадион возвращена владельцу

Самаркандская областная прокуратура выявила случай незаконного присвоения земельного участка в Акдарьинском районе. По данным ведомства, на территории махалинского схода граждан «Самарканд» было произвольно занято 0,50 га земли фермерского хозяйства «Оқдарё кластер». На этом месте был создан футбольный стадион.

В ходе следственного процесса земельный участок был добровольно возвращен на баланс фермы и приведен в прежнее состояние. По факту приобретения земельного участка несколькими гражданами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 168(мошенничество) УК РУз.

По законодательству, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.