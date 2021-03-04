Сколько товаров было вывезено через таможенные посты Самаркандской области за 2 месяца 2021 года?

По данным информационной службы ГТК, в январе-феврале 2021 года Самаркандское областное таможенное управление экспортировало товаров на сумму 58,05 миллиона долларов.

В частности:

Фрукты и овощи - 18,93 млн долларов или 32,62%;

Текстильные изделия - 14,34 миллиона долларов или 24,70 процента;

Продовольственные товары - 5,88 млн долларов или 10,13%;

Транспорт и запчасти к нему - 4,75 млн долларов или 8,18%;

Пряжа - 3,91 миллиона долларов или 6,73 процента;

Корма для животных - 2,97 млн ​​долларов или 5,12 процента;

Прочая продукция - 7,27 млн ​​долларов или 12,53% экспорта.