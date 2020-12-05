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  • 4 март 2021 11:25
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В Самаркандской области замдиректора школы оштрафовали на 15 млн сумов за привлечение школьников к хашару

Заместитель директора средней школы №13 Тайлакского района Самаркандской области Н. Исматуллаеваоштрафована на 15,6 миллионов сумов.

 

В Самаркандской области замдиректора школы оштрафовали на 15 млн сумов за привлечение школьников к хашару

 

Отмечается, что в декабре 2020 года педагог привлекла учащихся 5 и 8 классов к работам по благоустройству территории. Ранее сообщалось, что за данное использование детского труда она отделалась выговором. Однако, министерство занятости и трудовых отношений  сообщило, что по данному факту Государственной инспекцией по труду проведена проверка.

 

В результате правонарушение было квалифицировано, как принуждение несовершеннолетних к труду и на педагога наложен штраф в размере 15 миллионов 610 тысяч сумов. Издание напоминает, что с февраля текущего года за привлечение детей к принудительному труду  установлена  также уголовная ответственность.


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