В Самаркандской области замдиректора школы оштрафовали на 15 млн сумов за привлечение школьников к хашару

Заместитель директора средней школы №13 Тайлакского района Самаркандской области Н. Исматуллаеваоштрафована на 15,6 миллионов сумов.

Отмечается, что в декабре 2020 года педагог привлекла учащихся 5 и 8 классов к работам по благоустройству территории. Ранее сообщалось, что за данное использование детского труда она отделалась выговором. Однако, министерство занятости и трудовых отношений сообщило, что по данному факту Государственной инспекцией по труду проведена проверка.

В результате правонарушение было квалифицировано, как принуждение несовершеннолетних к труду и на педагога наложен штраф в размере 15 миллионов 610 тысяч сумов. Издание напоминает, что с февраля текущего года за привлечение детей к принудительному труду установлена также уголовная ответственность.