Две девушки из Самарканда удостоены Государственной премии имени Зульфии

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О награждении Государственной премией имени Зульфии», дипломы и нагрудные знаки лауреатам госпремии будут вручены на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.

Кроме того, каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии выдадут денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины.