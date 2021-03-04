Две девушки из Самарканда удостоены Государственной премии имени Зульфии

Лауреатами Государственной премии имени Зульфии из Самаркандской области в текущем году стали пресс-секретарь негосударственной некоммерческой организации «Республика ёш ижодкорлар кенгаши» Хайруллаева Феруза Нурмат кизи и студентка 2-го курса Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шомуродова Мохинисо Шавкат кизи.
Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О награждении Государственной премией имени Зульфии», дипломы и нагрудные знаки лауреатам госпремии будут вручены на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.
Кроме того, каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии выдадут денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины.