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  • 4 март 2021 10:13
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Две девушки из Самарканда удостоены Государственной премии имени Зульфии

Лауреатами Государственной премии имени Зульфии из Самаркандской области в текущем году стали пресс-секретарь негосударственной некоммерческой организации «Республика ёш ижодкорлар кенгаши» Хайруллаева Феруза Нурмат кизи и студентка 2-го курса Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы Шомуродова Мохинисо Шавкат кизи.

 

Две девушки из Самарканда удостоены Государственной премии имени Зульфии

 

 

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О награждении Государственной премией имени Зульфии», дипломы и нагрудные знаки лауреатам госпремии будут вручены на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.

 

Кроме того, каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии выдадут денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины.


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