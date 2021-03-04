В Самаркандской области начата реконструкция моста, который соединит два района

Путепровод соединит махалли «Алмазар» и «Узбекистан» Пайарыкского и Акдарьинского районов.

Как пишет издание «Зарафшон», мост через реку Акдарья пострадал от наводнения в 2012 году. В результате местные жители были вынуждены ехать 45 километров вместо 15. Чтобы хоть как-то облегчить путь пешеходов в прошлом году путем хашара построили железный подвесной мост.

Неделю назад рабочие УП «Samarqand ko‘priklardan foydalanish» начали реконструкцию ветхого моста. В настоящее время 20 сотрудников строительной компании проводят предварительные работы.