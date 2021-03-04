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  • 4 март 2021 9:51
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В Самаркандской области начата реконструкция моста, который соединит два района

Путепровод соединит махалли «Алмазар» и «Узбекистан»  Пайарыкского и Акдарьинского районов.

 

В Самаркандской области начата реконструкция моста, который соединит два района

 

 

Как пишет издание «Зарафшон», мост через реку Акдарья пострадал от наводнения в 2012 году. В результате местные жители были вынуждены ехать 45 километров вместо 15. Чтобы хоть как-то облегчить путь пешеходов в прошлом году путем хашара построили железный подвесной мост.

 

Неделю назад рабочие УП «Samarqand ko‘priklardan foydalanish» начали реконструкцию ветхого моста. В настоящее время 20 сотрудников строительной компании проводят предварительные работы.

 

В Самаркандской области начата реконструкция моста, который соединит два района

 

 

 

«Проектная стоимость моста составляет 4 миллиарда сумов. Протяженность переправы будет   42,5 метра, ширина- 10. С обеих сторон будут тротуары. После реализации проекта все типы транспортных средств смогут свободно передвигаться»,- сказал руководитель предприятия Ахад Уроков.

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