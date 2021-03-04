 Делегация из Саратова в ”Конигиле"

Делегация Саратовской области с официальным визитом посетила Самарканд. В ходе визита было обсуждено взаимодействие регионов, подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Саратовом и Самаркандом.

Подписание соглашения послужит укреплению взаимовыгодных отношений, привлечению инвестиций и развитию туризма, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

Делегация из Саратовской области посетила туристическую деревню "Конигиль", где ознакомилась с условиями, созданными в поселке для туристов, с жизнью села, отражающей национальные традиции. Удивительная природа поселка, местные традиции, ремесла, этнотуризм, агротуризм, гастрономический и многие другие виды туризма произвели на посетителей огромное впечатление.