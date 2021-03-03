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  • 3 март 2021 17:49
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Романтика не удалась: приглашенные на романтический вечер девушки ограбили дом самаркандца

Житель Джамбайского района Самаркандской области, воспользовавшись тем, что родителей нет дома, решил устроить вечеринку. Для своих развлечений юноша пригласил двух знакомых девушек. Об этом рассказывается в передаче Bu kun телеканала Zor TV.


 

 

После интима, приглашенные гости обокрали дом  джентльмена, уснувшего под утро. По данным правоохранителей, со шкафа хозяйки дома были украдены золотые украшения на сумму 15 миллионов сумов и 1 300 долларов. На следующий день мать парня, не подозревая о проделках сына, узнала о пропаже и обратилась с заявлением в ОВД района. Вскоре все прояснилось. 

 

Романтика не удалась: приглашенные на романтический вечер девушки ограбили дом самаркандца

 

В отношении девушек возбуждено уголовное дело по стате 169 (Кража по предварительному сговору группой лиц) УК РУз. Ведется следствие.

 


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