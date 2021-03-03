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  • 3 март 2021 15:38
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В Самарканде открывается генеральное консульство Турецкой Республики

Хоким области Э.Турдимов принял главу Генерального консульства Турецкой республики в Самарканде Салиха Джанера. С обеих сторон было отмечено, что отношения дружбы взаимного доверия и стратегического партнерства между нашими странами интенсивно развивается и закрепляется по всем направлениям, в том числе, политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

 

В Самарканде открывается генеральное консульство Турецкой Республики

 

По словам Салиха Джанера, здание Генерального консульства, открываемое в Самарканде согласно постановлению правительства страны от 18 августа 2020 года, будет сдано в эксплуатацию 8 марта. Генеральное консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

 

В Самарканде открывается генеральное консульство Турецкой Республики

 

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, в церемонии открытия ожидается участие министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.


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