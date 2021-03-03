Ограниченные возможности — не помеха таланту

Звук швейной машинки в семействе Ахмадовых из Ургутского района слышен уже несколько лет. Но как бы громко не издавался гул мотора молодая швея Нозима его не слышит, однако, это нисколько не мешает ей создавать прекрасные наряды.

Вкладывая душу и талант, мастерица своими умелыми руками создает невероятно красивые изделия: узбекская национальная одежда, ансамбли для невесток, головные уборы, халаты, вышитые бисером и жемчугами. Уникальность своих работ Нозима передает жестами.





Первые уроки рукоделия Нозима получила в Самаркандской школе-интернат №61 для детей с недостатками слуха. Здесь она прожила более 10 лет. Уже с детства девушка проявила интерес к швейному мастерству, а после окончания десятого класса твердо решила стать профессиональной швеей. Учителя и воспитатели-педагоги учебного заведения отзываются о Нозиме, как о самой активной, отзывчивой и старательной ученице.

Несмотря на ограниченные возможности речи и слуха, бывшая воспитанница школы-интернат имеет много достижений. Но главным подарком судьбы, как считает сама героиня, является знакомство с будущим супругом. С Абдусаломом они вместе проучились не один год. В настоящее у них растет прекрасная дочь.





Сегодня в специализированной школе-интернат №61 обучается 461 глухонемой ребенок. Все они поступили сюда по направлению медико-педагогической комиссии при областном управлении народного образования. В данном интернате с детьми занимаются около двухсот педагогов и психологов, а занятия чередуются с рисованием, физическими разминками, кружками и прогулками. Основная цель обучения - социальная адаптация и самореализация в процессе интеграции в общество.

Нозима Ахмадова замужем два года. В этом доме она не только невестка, но и дочь. Говоря об этом, ее свекровь не сомневается, что будущее у молодой семьи безусловно есть. Невестка шьет, а сын занимается перевозкой товаров на рынке. Каждый из них вносит свой вклад в развитие экономики страны, как полноценные члены общества.

Зарина Хакбердиева