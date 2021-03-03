В Самарканде предприниматель нанял киллера, чтобы расквитаться с соседом

Самаркандский суд по уголовным делам приговорил жителя города к пяти годам тюремного заключения за покушение на убийство. По словам зампредседателя суда, мужчина нанял киллера, чтобы расквитаться с соседом, однако, киллер вместо того, чтобы выполнить заказ, явился в ОВД с повинной.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов была разыграна сцена убийства соседа, и фото "покойного" киллер предоставил заказчику преступления. Злоумышленника задержали во время передачи денег за исполненное убийство.

Как уточняется, конфликт между соседями возник в августе 2017 года на бытовой почве. Вследствие чего в отношении одного из них было возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное телесное повреждение средней степени тяжести) РУз. Оказалось, что бизнесмен все это время таил обиду на соседа.