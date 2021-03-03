» » » Выявлено хищение денег при строительстве здания СЭС Кошрабадского района
﻿
  • 3 март 2021 9:24
  • 76

Выявлено хищение денег при строительстве здания СЭС Кошрабадского района

Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре раскрыто дело по хищению денежных средств, выделенных на строительство здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Кошрабадского района. Сумма материального ущерба составила 281,2 миллиона сумов.

 

Выявлено хищение денег при строительстве здания СЭС Кошрабадского района

 

Доследственная проверка показала, что руководитель и должностные лица ООО «О.С.» присвоили 281,2 миллиона сумов бюджетных средств. Они приписали невыполненные работы в счет-фактуры о строительстве здание Центра в Кошрабде.

 

В отношении главы компании и других лиц возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (грабеж путем присвоения чужого имущества или грабежа).


Похожие статьи:
﻿
Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов

Прокуратура Самарканда выявила растрату кредитных средств на 105,6 млн. сумов

Новости Самарканда
﻿
При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

При строительстве спортзала самаркандской школы выявили хищения на многомиллионную сумму

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Новости Самарканда
﻿
Хищение при покупке электрооборудования выявлено в Самарканде

Хищение при покупке электрооборудования выявлено в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика