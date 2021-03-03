Выявлено хищение денег при строительстве здания СЭС Кошрабадского района

Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре раскрыто дело по хищению денежных средств, выделенных на строительство здания Центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Кошрабадского района. Сумма материального ущерба составила 281,2 миллиона сумов.

Доследственная проверка показала, что руководитель и должностные лица ООО «О.С.» присвоили 281,2 миллиона сумов бюджетных средств. Они приписали невыполненные работы в счет-фактуры о строительстве здание Центра в Кошрабде.

В отношении главы компании и других лиц возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РУз (грабеж путем присвоения чужого имущества или грабежа).