» » » Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве
﻿
  • 3 март 2021 8:45
  • 17

Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Саратовской области находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Бусаргин.

 

Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

 

Самаркандский государственный университет (СГУ) и Саратовская государственная юридической академией (СГЮА) подписали соглашение о сотрудничества.

Делегация российского региона находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин. Организатор поездки — Минэкономразвития Саратовской области.

 

 

"Между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом по итогам официальной встречи было подписано соглашение о сотрудничестве", — говорится в публикации.


А несколько лет назад было налажено взаимодействие между двумя другими вузами — Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского и Самаркандским государственным медицинским институтом, отметили в пресс-службе.

В прошлом году между ними была реализована программа академической мобильности преподавателей и студентов, в рамках которой проводились семинары и онлайн-лекции.

 

 

Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

 

Кроме того, в декабре состоялась Международная онлайн-олимпиада студентов медицинских вузов "Самарканд 2020", в подготовке и проведении мероприятий которой активно участвовал СГМУ имени В. И. Разумовского, а студенты российского вуза заняли призовые места в нескольких номинациях.

 

Второго марта между вузами были подписаны договор о реализации образовательных программ по специальности "Фармация" в формате сетевого обучения с использованием принципа "Двойной диплом", а также приказ о проведении ежегодного конкурса совместных проектов перспективных научных исследований.


Похожие статьи:
﻿
Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

Новости Самарканда
﻿
СамМИ подписал соглашение с российским университетом на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров

СамМИ подписал соглашение с российским университетом на подготовку высококвалифицированных медицинских кадров

Новости Самарканда
﻿
Совместные образовательные программы между южнокорейским и самаркандским вузами

Совместные образовательные программы между южнокорейским и самаркандским вузами

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде открылся Центр испанского языка

В Самарканде открылся Центр испанского языка

Новости Самарканда
﻿
Университет туризма «Шелковый путь» расширяет сотрудничество с иностранными ВУЗами

Университет туризма «Шелковый путь» расширяет сотрудничество с иностранными ВУЗами

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика