Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

В эти дни в Самарканде находится делегация из Саратовской области.

Власти Самарканда подписали соглашение с властями Саратова, согласно которому, города становятся побратимами и для совместного преодоления последствий пандемии в том числе привлечения инвестиций и развития туризма. Об этом сообщают СМИ.

"Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Самаркандом

и Саратовом. Со стороны Самарканда соглашение подписал хоким города Бобурмирзо Облакулов, а со стороны Саратова заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никити.

Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество в привлечение инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, поддержку взаимодействия между образовательными организациями городов, а также в сфере культуры и туризма.

"Соглашение будет способствовать в том числе совместному преодолению последствий пандемии", - отмечается в сообщении.