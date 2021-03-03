Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

Власти Самарканда подписали соглашение с властями Саратова, согласно которому, города становятся побратимами и для совместного преодоления последствий пандемии в том числе привлечения инвестиций и развития туризма. Об этом сообщают СМИ.
"Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Самаркандом
и Саратовом. Со стороны Самарканда соглашение подписал хоким города Бобурмирзо Облакулов, а со стороны Саратова заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никити.
"Соглашение будет способствовать в том числе совместному преодолению последствий пандемии", - отмечается в сообщении.