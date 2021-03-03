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  • 3 март 2021 0:31
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Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

В эти дни в Самарканде находится делегация из Саратовской области.

 

Власти Самарканда подписали соглашение с властями Саратова, согласно которому, города становятся побратимами и для совместного преодоления последствий пандемии в том числе привлечения инвестиций и развития туризма. Об этом сообщают СМИ.

 

"Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Самаркандом

и Саратовом. Со стороны Самарканда соглашение подписал хоким города Бобурмирзо Облакулов, а со стороны Саратова заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никити.

 

Самарканд и Саратов стали городами-побратимами

Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество в привлечение инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов, поддержку взаимодействия между образовательными организациями городов, а также в сфере культуры и туризма.

 

"Соглашение будет способствовать в том числе совместному преодолению последствий пандемии", - отмечается в сообщении.


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