Самарканд открывает свои двери для туристов

Сегодня,2 марта, в связи с началом туристического сезона в Самаркандской области состоялось культурно-развлекательное мероприятие под девизом «Самарканд - туристический центр».





Мероприятия, направленные на развитие внутреннего туризма в нашей стране, развернулись на площади Самаркандского областного театра музыкальной драмы. О реформах и предоставляемых льготах в туристической отрасли рассказал заместитель хокима области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев. Согласно подписанному Указу Президента страны, в 2021 году в период празднования пяти официальных праздников отныне будет устанавливаться не менее трех нерабочих дней.

По словам замхокима, документ направлен на продвижение туристских объектов страны, знакомство граждан с объектами «богатого природного, культурного и исторического наследия» и продвижение внутреннего туризма. Было сказано также о скидках на авиа- и ж/д билеты. Билеты на вновь открываемые внутренние авиарейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет приобретается через туроператора, то предоставляется ещё 15% скидки, таким образом, общая скидка составит 40%. На билеты на поезд, приобретённые через туроператоров, вводится 15-процентная скидка, а на гостиничные услуги — 10-процентная.

В ходе праздника в честь открытия туристического сезона области также было объявлено, что местные жители именно в этот день могут ознакомиться с архитектурными памятниками, а также посетить музеи Самарканда бесплатно. Кроме того, желающим посмотреть спектакль в областном театре предоставляется скидка в размере 50% от стоимости билетов.

После официальной части мероприятие продолжилось выступлениями актеров театра. На сцене оживлялись герои средневековья. Инсценировка дипломатических отношений великого полководца Амира Темура с послами зарубежных стран произвела на самаркандцев особое впечатление. Не переставала удивлять и молодежь. Студенты Международного университета туризма «Шелковый путь» выступили с музыкальной программой.

Среди посетителей были проведены викторины и конкурсы в сфере туризма. Шесть счастливчиков получили сертификаты на бесплатное и льготное путешествие по стране.

Зарина Хакбердиева