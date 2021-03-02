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  • 2 март 2021 14:42
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Изготовление курта ногами в Самаркандской области шокировало соцсети

В Tik-Tok распространилось видео, на котором женщины в Самаркандской области Узбекистана готовят смесь для приготовления курта ногами. На видео видно, как женщина в обуви топчет сюзьму (кисломолочный творожный продукт), из которого в последующем будет приготовлен продукт.

 

 

Еще на одном ролике видно, как целая группа людей (предположительно семья) готовит курт прямо на полу в условиях антисанитарии. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало бурю негодования среди зрителей:

 

«Так весь вкус не мытые ноги дают, иначе будет не вкусно», – шутит один из комментаторов.


«Теперь на перевале курт брать не буду, раньше привозила килограммами» – пишет одна из читательниц в группе «Потребитель.уз» в Facebook.

 

Спустя несколько дней после того, как ролик распространился в Tik-Tok, телеканал Sevimli показал репортаж о месте, в котором готовили курт в таких условиях. Действия на видео происходят в одной из махаллей Иштиханского района Самаркандской области. Сотрудники Центра СЭС уничтожили всю партию курта, который был приготовлен при несоблюдении норм.

 

Женщина, которая ходила по смеси ногами, в интервью телеканалу сообщила о том, что у нее не было сил выполнять процесс руками в связи с тем, что она недавно родила. Сам видеоролик сняла и загрузила соседка. 

 

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